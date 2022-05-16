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Ролан Гаррос
16 мая 2022, 17:39 |
169
0

Монфис не выступит на Ролан Гаррос

Муж Элины Свитолиной снялся с престижного турнира

16 мая 2022, 17:39 |
169
0
Монфис не выступит на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

35-летний французский теннисист Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос 2022.

Вместо мужа украинки Элины Свитолиной в основной сетке престижного турнира сыграет лаки-лузер.

Ранее стало известно, что Свитолина ждет ребенка от Монфиса.

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Ролан Гаррос Ролан Гаррос 2022 Гаэль Монфис Элина Свитолина
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