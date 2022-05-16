Ролан Гаррос16 мая 2022, 17:39 |
169
0
Монфис не выступит на Ролан Гаррос
Муж Элины Свитолиной снялся с престижного турнира
16 мая 2022, 17:39 |
169
0
35-летний французский теннисист Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос 2022.
Вместо мужа украинки Элины Свитолиной в основной сетке престижного турнира сыграет лаки-лузер.
Ранее стало известно, что Свитолина ждет ребенка от Монфиса.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 мая 2022, 11:40 1
Мурад Ламрабатте прыгнул с 30-метровой скалы в воду и утонул
Хоккей | 15 мая 2022, 22:50 1
В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Теннис | 15.05.2022, 18:50
Футбол | 15.05.2022, 22:30
Война | 16.05.2022, 12:29
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2022, 08:32
15.05.2022, 17:53 1
16.05.2022, 05:20 4
16.05.2022, 07:33
16.05.2022, 12:15 9
15.05.2022, 02:00 15
14.05.2022, 21:35 6
14.05.2022, 22:50 6