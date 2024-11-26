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WTA
26 ноября 2024, 12:13 | Обновлено 26 ноября 2024, 12:26
279
0

«На обезболивающих». Почему Свитолина продолжала играть, несмотря на травму

Юрий Сапронов считает, что Элине нужно было раньше делать операцию

26 ноября 2024, 12:13 | Обновлено 26 ноября 2024, 12:26
279
0
«На обезболивающих». Почему Свитолина продолжала играть, несмотря на травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В прошлом сезоне WTA, который недавно завершился, украинская теннисистка Элина Свитолина играла с травмой. Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов рассказал, что стало причиной такого решения.

«Элина играла на обезболивающих каждый турнир. Может, и раньше нужно было делать эту операцию».

В настоящее время Элина продолжает восстанавливаться от повреждения и готовиться к старту нового теннисного сезона.

Ранее Юрий Сапронов оценил перспективы Элины завоевать титул в следующем сезоне.

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Юрий Сапронов Элина Свитолина WTA травма
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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