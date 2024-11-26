«На обезболивающих». Почему Свитолина продолжала играть, несмотря на травму
Юрий Сапронов считает, что Элине нужно было раньше делать операцию
В прошлом сезоне WTA, который недавно завершился, украинская теннисистка Элина Свитолина играла с травмой. Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов рассказал, что стало причиной такого решения.
«Элина играла на обезболивающих каждый турнир. Может, и раньше нужно было делать эту операцию».
В настоящее время Элина продолжает восстанавливаться от повреждения и готовиться к старту нового теннисного сезона.
Ранее Юрий Сапронов оценил перспективы Элины завоевать титул в следующем сезоне.
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