«На обезболивающих». Почему Свитолина продолжала играть, несмотря на травму

В прошлом сезоне WTA, который недавно завершился, украинская теннисистка Элина Свитолина играла с травмой. Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов рассказал, что стало причиной такого решения.

«Элина играла на обезболивающих каждый турнир. Может, и раньше нужно было делать эту операцию».

В настоящее время Элина продолжает восстанавливаться от повреждения и готовиться к старту нового теннисного сезона.

Ранее Юрий Сапронов оценил перспективы Элины завоевать титул в следующем сезоне.