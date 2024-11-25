Главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму

Звездный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит ближайшие три недели из-за травмы. Винисиус уже прокомментировал свое повреждение и нашел виновных.

«Сумасшедший календарь. Время восстанавливаться», – написал Винисиус в социальных сетях.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее мадридский «Реал» определился с будущим своего лидера – клуб не собирается продавать бразильского футболиста Винисиуса Жуниора.