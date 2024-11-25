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  4. Главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму
Испания
25 ноября 2024, 19:28 |
221
1

Главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму

Винисиус пожаловался на тяжелый график

25 ноября 2024, 19:28 |
221
1
Главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит ближайшие три недели из-за травмы. Винисиус уже прокомментировал свое повреждение и нашел виновных.

«Сумасшедший календарь. Время восстанавливаться», – написал Винисиус в социальных сетях.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее мадридский «Реал» определился с будущим своего лидера – клуб не собирается продавать бразильского футболиста Винисиуса Жуниора.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Gargantua81
а Мбаппа там не главная звезда?
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