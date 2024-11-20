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  4. Винисиус или Мбаппе? Реал не собирается продавать своего лидера
Испания
20 ноября 2024, 10:56 |
398
0

Винисиус или Мбаппе? Реал не собирается продавать своего лидера

Руководство мадридского клуба собирается продлить контракт с Винисиусом

20 ноября 2024, 10:56 |
398
0
Винисиус или Мбаппе? Реал не собирается продавать своего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» определился с будущим своего лидера – клуб не собирается продавать бразильского футболиста Винисиуса Жуниора.

Сообщается, что руководство испанской команды установило ценник на игрока – 1 млрд евро. Сделали это специально для того, чтобы отпугнуть всех желающих покупателей и показать, что продажа Винисиуса не интересует «Реал».

И «Реал», и Винисиус собираются продлить контракт – нынешний заканчивается летом 2027 года. Игрок сообщил руководство, что хочет остаться в клубе и не собирается покидать испанский чемпионат. В Мадриде работают над новым контрактом, который будет с улучшенными условиями.

Несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и некоторых клубов Саудовской Аравии, «Реал» уверен, что сохранит игрока и не планирует общаться с потенциальными покупателями.

Ранее был опубликован рейтинг лучших семерок футбола – Винисиус занял первое место.

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Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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