Астон Вилла согласовала трансфер защитника Севильи за £26 млн

Английский клуб «Астон Вилла» официально сообщил о договоренности с испанской «Севильей» о переходе защитника Диего Карлоса.

Игрок пройдет медосмотр и согласует условия личного контракта, после чего трансфер будет оформлен окончательно.

По информации СМИ, стоимость сделки составит 26 млн фунтов стерлингов. Уже в ближайшее время защитник прибудет в Бирмингем для подписания соглашения.

В завершившемся сезоне Диего Карлос забил 3 гола в 34 матчах Ла Лиги за «Севилью».

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.