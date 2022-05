Вест Хэм попрощался с Ярмоленко

«Вест Хэм» официально попрощался с рядом футболистов, покидающих команду в конце сезона. Среди них – Андрей Ярмоленко:

«У нас есть список игроков, которые покинут клуб. Андрей Ярмоленко, Дэвид Мартин, Райан Фредерикс и Марк Нобл уйдут, когда 30 июня истечет срок их контрактов. Мы хотели бы поблагодарить всех за их трудную работу, самоотверженность и пожелать им всего самого лучшего в будущем».

Ранее сообщалось, что Ярмоленко продолжит карьеру в Турции.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.



We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future.