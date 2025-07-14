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Испания
14 июля 2025, 23:08 | Обновлено 14 июля 2025, 23:14
398
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отпустила полузащитника в другой клуб Ла Лиги

Пабло Торре стал новым игроком «Мальорки»

14 июля 2025, 23:08 | Обновлено 14 июля 2025, 23:14
398
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отпустила полузащитника в другой клуб Ла Лиги
ФК Мальорка. Пабло Торре

Каталонская «Барселона» официально продала 22-летнего атакующего полузащитника Пабло Торре в «Мальорку».

Молодой игрок подписал контракт с новым клубом на четыре сезона – до 2029 года.

Сумма трансфера футболиста составила пять миллионов евро. В договоре между клубами прописан пункт о 50% дохода для каталонцев от будущей перепродажи Торре.

«Я очень счастлив. Уже несколько недель назад мой агент говорил мне, что хочет, чтобы я приехал сюда, что хочет, чтобы я наслаждался пребыванием на Мальорке, и я очень хочу познакомиться с болельщиками, с партнерами по команде и уже завтра начать тренировки.

С первого разговора с представителями, во время видеозвонка, который мы провели, когда я еще был на Евро, они дали мне почувствовать большое доверие. А мне это было очень нужно. Я почувствовал, что здесь все может сложиться очень хорошо, и я очень счастлив быть здесь», – сказал Торре.

В составе «Барселоны» Пабло отыграл 27 поединков, в которых оформил пять голов и четыре ассиста.

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Барселона трансферы Мальорка трансферы Ла Лиги Пабло Торре чемпионат Испании по футболу
Андрей Витренко Источник
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