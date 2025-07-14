ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отпустила полузащитника в другой клуб Ла Лиги

Каталонская «Барселона» официально продала 22-летнего атакующего полузащитника Пабло Торре в «Мальорку».

Молодой игрок подписал контракт с новым клубом на четыре сезона – до 2029 года.

Сумма трансфера футболиста составила пять миллионов евро. В договоре между клубами прописан пункт о 50% дохода для каталонцев от будущей перепродажи Торре.

«Я очень счастлив. Уже несколько недель назад мой агент говорил мне, что хочет, чтобы я приехал сюда, что хочет, чтобы я наслаждался пребыванием на Мальорке, и я очень хочу познакомиться с болельщиками, с партнерами по команде и уже завтра начать тренировки.

С первого разговора с представителями, во время видеозвонка, который мы провели, когда я еще был на Евро, они дали мне почувствовать большое доверие. А мне это было очень нужно. Я почувствовал, что здесь все может сложиться очень хорошо, и я очень счастлив быть здесь», – сказал Торре.

В составе «Барселоны» Пабло отыграл 27 поединков, в которых оформил пять голов и четыре ассиста.

Pablo Torre, nuevo jugador del RCD Mallorca para las próximas cuatro temporadas.



❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️ — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) July 14, 2025