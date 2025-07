Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать

Каталонская «Барселона» завершила продажу талантливого футболиста.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что каталонский клуб продал Пабо Торре в испанскую «Мальорку». За 22-летнего полузащитника «Барселона» получит 5 миллионов евро. Но сделка предусматривает 50% дохода для каталонцев при будущей перепродаже Торре.

В этом сезоне Пабо Торре провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что лидеры «сине-гранатовых» испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство «Барселоны» оставить Торре в клубе.

