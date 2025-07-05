Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Каталонцы продали Пабло Торре в «Мальорку»
Каталонская «Барселона» завершила продажу талантливого футболиста.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что каталонский клуб продал Пабо Торре в испанскую «Мальорку». За 22-летнего полузащитника «Барселона» получит 5 миллионов евро. Но сделка предусматривает 50% дохода для каталонцев при будущей перепродаже Торре.
В этом сезоне Пабо Торре провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что лидеры «сине-гранатовых» испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство «Барселоны» оставить Торре в клубе.
🚨🔴 Pablo Torre leaves Barcelona and joins Mallorca, here we go! 🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025
Deal sealed for €5m transfer fee plus 50% sell-on clause as @JijantesFC reports. pic.twitter.com/N8RnBSKDFO
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