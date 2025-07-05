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  4. Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Испания
05 июля 2025, 21:58 |
1898
0

Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать

Каталонцы продали Пабло Торре в «Мальорку»

05 июля 2025, 21:58 |
1898
0
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабо Торре

Каталонская «Барселона» завершила продажу талантливого футболиста.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что каталонский клуб продал Пабо Торре в испанскую «Мальорку». За 22-летнего полузащитника «Барселона» получит 5 миллионов евро. Но сделка предусматривает 50% дохода для каталонцев при будущей перепродаже Торре.

В этом сезоне Пабо Торре провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что лидеры «сине-гранатовых» испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство «Барселоны» оставить Торре в клубе.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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