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  4. Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Испания
12 мая 2025, 01:57 |
219
0

Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер

Лидеры каталонского клуба выступили против трансфера Пабло Торре

12 мая 2025, 01:57 |
219
0
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Каталонская «Барселона» рассматривает трансфер испанского полузащитника Пабло Торре.

По информации испанских СМИ, лидеры «сине-гранатовых» испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство «Барселоны» оставить Торре в клубе. Наставник «сине-грантовых» Ганс-Дитер Флик пока не определился с судьбой Торре.

Руководство «Барселоны» хочет продать Торре, но рассматривает также и аренду футболиста.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.

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Пабло Торре Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Педри Гави Барселона Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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