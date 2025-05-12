Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер

Каталонская «Барселона» рассматривает трансфер испанского полузащитника Пабло Торре.

По информации испанских СМИ, лидеры «сине-гранатовых» испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство «Барселоны» оставить Торре в клубе. Наставник «сине-грантовых» Ганс-Дитер Флик пока не определился с судьбой Торре.

Руководство «Барселоны» хочет продать Торре, но рассматривает также и аренду футболиста.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.