Испания12 мая 2025, 01:57 |
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Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Лидеры каталонского клуба выступили против трансфера Пабло Торре
12 мая 2025, 01:57 |
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Каталонская «Барселона» рассматривает трансфер испанского полузащитника Пабло Торре.
По информации испанских СМИ, лидеры «сине-гранатовых» испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство «Барселоны» оставить Торре в клубе. Наставник «сине-грантовых» Ганс-Дитер Флик пока не определился с судьбой Торре.
Руководство «Барселоны» хочет продать Торре, но рассматривает также и аренду футболиста.
Ранее главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.
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