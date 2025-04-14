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  4. Ганс-Дитер ФЛИК: «На этот вопрос я не могу ответить»
Испания
14 апреля 2025, 23:18 |
442
0

Ганс-Дитер ФЛИК: «На этот вопрос я не могу ответить»

Тренер «Барселоны» – о вратарской позиции

14 апреля 2025, 23:18 |
442
0
Ганс-Дитер ФЛИК: «На этот вопрос я не могу ответить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.

«Кто будет играть после возвращения Марка-Андре тер Штегена? На этот вопрос я не могу ответить. В футболе многое может измениться очень быстро, все может произойти, поэтому я не могу дать 100% ответа.

Я могу сказать, что Щенсны очень важен для нас и что наша команда вратарей очень хорошо ладит. Они поддерживают друг друга каждый день, поэтому каждый совершенствуется с каждым днем, и это то, что мне нравится», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что испанский голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро привлекает внимание каталонской «Барселоны».

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Войцех Щенсны Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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