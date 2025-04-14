Ганс-Дитер ФЛИК: «На этот вопрос я не могу ответить»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.

«Кто будет играть после возвращения Марка-Андре тер Штегена? На этот вопрос я не могу ответить. В футболе многое может измениться очень быстро, все может произойти, поэтому я не могу дать 100% ответа.

Я могу сказать, что Щенсны очень важен для нас и что наша команда вратарей очень хорошо ладит. Они поддерживают друг друга каждый день, поэтому каждый совершенствуется с каждым днем, и это то, что мне нравится», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что испанский голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро привлекает внимание каталонской «Барселоны».