Барселона определилась с заменой тер Штегена. Это не Щенсны и не Пенья
Каталонский гранд нацелился на подписание Алекса Ремиро
Испанский голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку видит в 30-летнем голкипере замену Марка-Андре тер Штегена.
В текущем сезоне Алекс Ремиро провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 15 – сухие, пропустил 52 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком.
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