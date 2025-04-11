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Испания
11 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 11 апреля 2025, 22:59
1025
0

Барселона определилась с заменой тер Штегена. Это не Щенсны и не Пенья

Каталонский гранд нацелился на подписание Алекса Ремиро

11 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 11 апреля 2025, 22:59
1025
0
Барселона определилась с заменой тер Штегена. Это не Щенсны и не Пенья
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Ремиро

Испанский голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку видит в 30-летнем голкипере замену Марка-Андре тер Штегена.

В текущем сезоне Алекс Ремиро провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 15 – сухие, пропустил 52 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком.

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Реал Сосьедад Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Марк-Андре тер Штеген Деку
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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