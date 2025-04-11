Барселона определилась с заменой тер Штегена. Это не Щенсны и не Пенья

Испанский голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку видит в 30-летнем голкипере замену Марка-Андре тер Штегена.

В текущем сезоне Алекс Ремиро провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, из которых 15 – сухие, пропустил 52 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком.