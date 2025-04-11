Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком. Переговоры сложны

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик требует у президента клуба Жоана Лапорты продлить контракт с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, немец считает 27-летнего футболиста неприкосновенным и ключевым игроком команды, который приносит идеальный баланс в полузащиту, поэтому хочет, чтобы он остался в клубе.

Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» уже начало переговоры о пролонгации соглашения, которое действует до лета 2026 года, но эти переговоры пока не являются простыми.

В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик заявил, что не хочет подписывать трехлетний контракт с «Барселоной».