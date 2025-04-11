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  4. Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком. Переговоры сложны
Испания
11 апреля 2025, 19:25 |
825
0

Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком. Переговоры сложны

Главный тренер «Барселоны» хочет, чтобы Френки де Йонг остался в клубе

11 апреля 2025, 19:25 |
825
0
Флик требует у Лапорты подписать контракт с этим игроком. Переговоры сложны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик требует у президента клуба Жоана Лапорты продлить контракт с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, немец считает 27-летнего футболиста неприкосновенным и ключевым игроком команды, который приносит идеальный баланс в полузащиту, поэтому хочет, чтобы он остался в клубе.

Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» уже начало переговоры о пролонгации соглашения, которое действует до лета 2026 года, но эти переговоры пока не являются простыми.

В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик заявил, что не хочет подписывать трехлетний контракт с «Барселоной».

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Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ла Лига Френки де Йонг Ханс-Дитер Флик Жоан Лапорта
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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