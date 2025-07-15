Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?
Первое место занял «Манчестер Юнайтед»
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших команд в истории футбола.
Первую строчку в списке занял «Манчестер Юнайтед» сезона 1998-1999, который стал первым клубом АПЛ с треблом.
Вторая строчка у легендарной «Барселоны» Пепа Гвардиолы, которая доминировала в 2008-12 годах. Третье место досталось чемпиону мира 1970 года сборной Бразилии.
На четвертой строчке разместился «Ливерпуль» 1975-84 годов, а «Реал» 1955-60, который выиграл пять Кубков чемпионов подряд, занял пятое место.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших команд в истории футбола от GiveMeSport
- Манчестер Юнайтед 1998-1999
- Барселона 2008-12
- Сборная Бразилии 1970
- Ливерпуль 1975-84
- Реал 1955-60
- Сборная Испании 2008-2012
- Арсенал 2003-04
- Манчестер Сити 2022-23
- Манчестер Юнайтед 1966-1968
- Реал 1984-90
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