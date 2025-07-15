Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших команд в истории футбола.

Первую строчку в списке занял «Манчестер Юнайтед» сезона 1998-1999, который стал первым клубом АПЛ с треблом.

Вторая строчка у легендарной «Барселоны» Пепа Гвардиолы, которая доминировала в 2008-12 годах. Третье место досталось чемпиону мира 1970 года сборной Бразилии.

На четвертой строчке разместился «Ливерпуль» 1975-84 годов, а «Реал» 1955-60, который выиграл пять Кубков чемпионов подряд, занял пятое место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших команд в истории футбола от GiveMeSport