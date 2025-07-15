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15 июля 2025, 00:10 |
485
0

Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?

Первое место занял «Манчестер Юнайтед»

15 июля 2025, 00:10 |
485
0
Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших команд в истории футбола.

Первую строчку в списке занял «Манчестер Юнайтед» сезона 1998-1999, который стал первым клубом АПЛ с треблом.

Вторая строчка у легендарной «Барселоны» Пепа Гвардиолы, которая доминировала в 2008-12 годах. Третье место досталось чемпиону мира 1970 года сборной Бразилии.

На четвертой строчке разместился «Ливерпуль» 1975-84 годов, а «Реал» 1955-60, который выиграл пять Кубков чемпионов подряд, занял пятое место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших команд в истории футбола от GiveMeSport

  1. Манчестер Юнайтед 1998-1999
  2. Барселона 2008-12
  3. Сборная Бразилии 1970
  4. Ливерпуль 1975-84
  5. Реал 1955-60
  6. Сборная Испании 2008-2012
  7. Арсенал 2003-04
  8. Манчестер Сити 2022-23
  9. Манчестер Юнайтед 1966-1968
  10. Реал 1984-90
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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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