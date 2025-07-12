Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определился с ролью украинца Андрея Лунина в «королевском клубе».

По информации испанского портала OK Diario, Хаби Алонсо не любит ротацию вратарей. В Лунине он видит голкипера глубокой ротации.

Отмечается, что такое решение может заставить украинца рассматривать варианты для трансфера, ведь он всегда стремился иметь больше игровой практики.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».