Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Испанец определил место украинца в команде
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определился с ролью украинца Андрея Лунина в «королевском клубе».
По информации испанского портала OK Diario, Хаби Алонсо не любит ротацию вратарей. В Лунине он видит голкипера глубокой ротации.
Отмечается, что такое решение может заставить украинца рассматривать варианты для трансфера, ведь он всегда стремился иметь больше игровой практики.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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