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  4. Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Испания
12 июля 2025, 23:17 |
2012
6

Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина

Испанец определил место украинца в команде

12 июля 2025, 23:17 |
2012
6
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определился с ролью украинца Андрея Лунина в «королевском клубе».

По информации испанского портала OK Diario, Хаби Алонсо не любит ротацию вратарей. В Лунине он видит голкипера глубокой ротации.

Отмечается, что такое решение может заставить украинца рассматривать варианты для трансфера, ведь он всегда стремился иметь больше игровой практики.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: OK Diario
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Комментарии 6
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Serhii P.
Лунін хоче жити в Мадриді, та рахуватися гравцем "Реалу". А чи буде ігровий час, чи ні - це вже не настільки важливо.
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+1
Taras Taras
Та нічого він не прагне)йому і на банці норм
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+1
Burevestnik
можливо це жахливо для авт0ра.
Луніну менше навантаження, спокійніше, без травм.
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+1
ivankondrat96
Так Лунін і був голкіпером глибокої ротації, коли на зміну зламаному Куртуа взяли Кепу. У підсумку Лунін зіграв вирішальну роль у виході у фінал ЛЧ, а найдорожчий голкіпер поїхав назад. Ось Лунін і не спішить кудись йти, а чекає ще одного такого шансу
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0
Останній Серед Кривих
Так, схоже на те, що при Алонсо він грати не буде взагалі, на КЧС тупо не випустив ні на хвилину, то при Анчелотті він ще по суті мав гору ігрового часу. 
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0
Bond.v.v.
Писати , аби що-небудь.
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0
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