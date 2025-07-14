Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

После двух контрольных матчей, против датского «Мидтьюлланна» и английского «Вест Бромвич Альбион», в субботу, 12 июля, динамовцы вернулись к тренировкам. Утром игроки работали в фитнес-зале отеля, после чего их ждало теоретическое занятие.

А вечером команда тренировалась на поле «Терменштадиона». Занятие было посвящено игровым соревновательным упражнениям с мячом. Сначала после разминки динамовцы в трех командах соревновались на полях с четырьмя маленькими воротами.

А затем игроки разделились уже на три мини-команды. Пока две играли между собой на поле со стандартными воротами и вратарями, третья отрабатывала завершение атак – прострелы, навесы и удары. На этот раз победу одержала команда в зеленых манишках во главе с Андреем Ярмоленко.

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Оттачивается контроль мяча до максимума