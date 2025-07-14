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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 20:59 | Обновлено 14 июля 2025, 21:22
123
0

ФОТО. Тренировка Динамо. Продолжаются учебно-тренировочные сборы в Австрии

После двух контрольных матчей динамовцы продолжают работу

14 июля 2025, 20:59 | Обновлено 14 июля 2025, 21:22
123
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Продолжаются учебно-тренировочные сборы в Австрии
ФК Динамо

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

После двух контрольных матчей, против датского «Мидтьюлланна» и английского «Вест Бромвич Альбион», в субботу, 12 июля, динамовцы вернулись к тренировкам.

Утром игроки работали в фитнес-зале отеля, после чего их ждало теоретическое занятие.

А вечером команда тренировалась на поле «Терменштадиона». Занятие было посвящено игровым соревновательным упражнениям с мячом. Сначала после разминки динамовцы в трех командах соревновались на полях с четырьмя маленькими воротами.

А затем игроки разделились уже на три мини-команды. Пока две играли между собой на поле со стандартными воротами и вратарями, третья отрабатывала завершение атак – прострелы, навесы и удары. На этот раз победу одержала команда в зеленых манишках во главе с Андреем Ярмоленко.

13 июля у «бело-синих» провели две практические тренировки на стадионе – утреннюю и вечернюю.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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