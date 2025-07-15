Другие новости15 июля 2025, 01:00 |
54
0
ФОТО. Футболист Милана бросил беременную девушку и вернулся к бывшей
Любовный треугольник имени Рафаэла Леау
15 июля 2025, 01:00 |
54
0
Рафаэл Леау снова оказался в центре внимания из-за личной жизни.
Бразильская блогерша Николь Рейс опубликовала видео, где на фоне виден дом футболиста в Милане.
Позже она удалила пост, когда начались слухи об их связи.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Примечательно, что это место уже появлялось в публикациях бывшей девушки Леау — Инеш Ребелу.
Пара окончательно рассталась в апреле.
До этого, в ноябре, у Леау родилась двойня от Деборы Рейс – в СМИ пишут, что Рафаэл вернулся к бывшей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2025, 21:14 23
Украинский клуб на такие условия не согласен
Футбол | 14 июля 2025, 23:54 0
Фермин Лопес может покинуть «Барселону»
Бокс | 14.07.2025, 06:54
Футбол | 14.07.2025, 06:31
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2025, 07:48 10
14.07.2025, 22:27
13.07.2025, 12:36 1
13.07.2025, 06:52
13.07.2025, 07:37 1
13.07.2025, 00:22 15
14.07.2025, 00:50 3
13.07.2025, 07:23