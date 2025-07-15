ФОТО. Футболист Милана бросил беременную девушку и вернулся к бывшей

Рафаэл Леау снова оказался в центре внимания из-за личной жизни.

Бразильская блогерша Николь Рейс опубликовала видео, где на фоне виден дом футболиста в Милане.

Позже она удалила пост, когда начались слухи об их связи.

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Примечательно, что это место уже появлялось в публикациях бывшей девушки Леау — Инеш Ребелу.

Пара окончательно рассталась в апреле.

До этого, в ноябре, у Леау родилась двойня от Деборы Рейс – в СМИ пишут, что Рафаэл вернулся к бывшей.