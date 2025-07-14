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Товарищеские матчи
Борнмут
15.07.2025 15:00 - : -
Хиберниан
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Англия
14 июля 2025, 16:31 | Обновлено 14 июля 2025, 16:32
59
0

Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 15 июля и начнется в 15:00 по Киеву

14 июля 2025, 16:31 | Обновлено 14 июля 2025, 16:32
59
0
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля пройдет товарищеский матч, в котором Борнмут встретится с Хиберниан. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда изначально многим памятна как проект, что был создан и долго поддерживался на неплохом уровне Эдди Хау. Но сейчас тут успешно работает менеджером иностранец, Андони Ираола. И у него хорошо получалось, особенно в прошлом сезоне. Подопечные баска до почти последнего боролись за выход в еврокубки, и закончили на 9-м месте с 56 очками.

Сейчас у него, самого в прошлом защитника, будет задача заново собрать оборону. Кепа в Арсенале, Хейсен - в Реале, Керкез - в Ливерпуле, даже некогда перспективного Ааронса отпустили. Долго тянулась сага вокруг продажи Забарного в ПСЖ, плюс есть интерес грандов к Сенеси! С другой стороны, и первой покупкой стал фуллбек Ренна Трюфье. Точно сделки продолжатся, а тренерскому штабу нужно постепенно решать, как будет выстроен состав на 2025/2026.

Хиберниан

Клуб добирался до чемпионства, правда, три из четырех своих титула он взял в послевоенные 1948-1952, а еще один - и вовсе в начале века. В целом же история по-спортивному противоречива. Достаточно сказать, что, выиграв свой пока что крайний трофей, кубок-2016, следующий розыгрыш пришлось проводить в местном втором дивизионе.

Нынешний Премьершип устроен так, что известен не только чемпион, но и тот, кто будет вторым - Селтик и Рейнджерс соответственно. Остается бороться за негласный статус чемпиона остальной Шотландии, и в прошлый раз его добыл как раз представитель Эдинбурга. Впрочем, та, третья команда страны, за лето, как это водится у ей подобных скромниц, серьезно обновила состав при минимальных суммах что продаж, что подписаний.

Статистика личных встреч

В 2023-м клубы уже проводили товарищеский матч, и тогда англичане выиграли 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут реальной борьбы - англичане куда сильнее. Ставим на то, что они обыграют шотландцев (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
15 июля 2025 -
15:00
Хиберниан
Победа Борнмута 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Борнмут Хиберниан (Шотландия) Илья Забарный прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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