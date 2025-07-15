15 июля состоялся товарищеский матч между английским Борнмутом и шотландским Хибернианом.

Поединок прошел на одном из тренировочных полей вишен. Трансляция встречи не проводилась. Борнмут одержал победу со счетом 2:1.

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Голами за хозяев в первом тайме отличились Филип Биллинг и Ромен Февр. У шотландского коллектива во второй 45-минутке отличился Киран Боуи.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный начал противостояние на скамейке для запасных. Забарный вышел на поле во втором тайме.

Следующий спарринг Борнмут проведет 19 июля против Бристоля, также за закрытыми дверьми. Хиберниан того же дня проведет контрольный матч с Болтоном.

Товарищеский матч. 15 июля

Борнмут (Англия) – Хиберниан (Шотландия) – 2:1

Голы: Биллинг, Февр – Боуи

ФОТО. Сыграл ли Забарный? Борнмут за закрытыми дверями одолел Хиберниан