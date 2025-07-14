К Руху присоединился легионер, имевший проблемы с пересечением границы
Гамбийский форвард Бабукар Фаал провел в составе «Руха» первую тренировку
Как стало известно Sport.ua, гамбийский нападающий Бабукар Фаал провел в составе «Руха» первую тренировку во время подготовки к новому сезону.
Из-за проблем с визовыми документами он лишь накануне прибыл в расположение львовян после отпуска на родине.
Африканец настроен принять участие уже в ближайших спаррингах – с «Буковиной» и «Куликов-Белка», чтобы как можно быстрее наверстать упущенное. В последних контрольных матчах львовского «Руха» отсутствие забивного гамбийца ощущалось.
По индивидуальной программе продолжает тренироваться Марко Сапуга, а на Артура Ременяка главный тренер Иван Федык уже не рассчитывает, и он находится в поиске новой команды.
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