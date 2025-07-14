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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 23:25 | Обновлено 14 июля 2025, 23:36
33
0

К Руху присоединился легионер, имевший проблемы с пересечением границы

Гамбийский форвард Бабукар Фаал провел в составе «Руха» первую тренировку

14 июля 2025, 23:25 | Обновлено 14 июля 2025, 23:36
33
0
К Руху присоединился легионер, имевший проблемы с пересечением границы
ФК Рух. Бабукар Фаал

Как стало известно Sport.ua, гамбийский нападающий Бабукар Фаал провел в составе «Руха» первую тренировку во время подготовки к новому сезону.

Из-за проблем с визовыми документами он лишь накануне прибыл в расположение львовян после отпуска на родине.

Африканец настроен принять участие уже в ближайших спаррингах – с «Буковиной» и «Куликов-Белка», чтобы как можно быстрее наверстать упущенное. В последних контрольных матчах львовского «Руха» отсутствие забивного гамбийца ощущалось.

По индивидуальной программе продолжает тренироваться Марко Сапуга, а на Артура Ременяка главный тренер Иван Федык уже не рассчитывает, и он находится в поиске новой команды.

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Бабукарр Фаал товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов инсайд Буковина Черновцы Куликов-Белка Марко Сапуга Артур Ременяк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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