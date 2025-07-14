Защитник Ливерпуля отказался продлевать контракт с клубом. Он хочет в Реал
Ибраима Конате мечтает о выступлениях за мадридский клуб
«Ливерпуль» провел переговоры с центральным защитником Ибраимом Конате, у которого завершится срок действия контракта летом 2026 года.
По информации инсайдера Николо Скиры, «мерсисайдцы» предложили футболисту новое соглашение до 2030 года, но защитник отказал клубу.
Ранее сообщалось, что Конате мечтает о выступлениях за мадридский «Реал». Оба клуба даже рассматривали вариант обмена игроками.
Защитник за четыре сезонов в клубе отыграл 132 поединка, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.
Ibrahima #Konaté has turned down #Liverpool’s bid to extend his contract until 2030. His contract with #LFC currently expires in 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Шахтера» рассказал о своем отношении к поражениям
Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3