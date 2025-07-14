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Англия
14 июля 2025, 23:54 |
932
0

Защитник Ливерпуля отказался продлевать контракт с клубом. Он хочет в Реал

Ибраима Конате мечтает о выступлениях за мадридский клуб

14 июля 2025, 23:54 |
932
0
Защитник Ливерпуля отказался продлевать контракт с клубом. Он хочет в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

«Ливерпуль» провел переговоры с центральным защитником Ибраимом Конате, у которого завершится срок действия контракта летом 2026 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, «мерсисайдцы» предложили футболисту новое соглашение до 2030 года, но защитник отказал клубу.

Ранее сообщалось, что Конате мечтает о выступлениях за мадридский «Реал». Оба клуба даже рассматривали вариант обмена игроками.

Защитник за четыре сезонов в клубе отыграл 132 поединка, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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