Защитник Ливерпуля отказался продлевать контракт с клубом. Он хочет в Реал

«Ливерпуль» провел переговоры с центральным защитником Ибраимом Конате, у которого завершится срок действия контракта летом 2026 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, «мерсисайдцы» предложили футболисту новое соглашение до 2030 года, но защитник отказал клубу.

Ранее сообщалось, что Конате мечтает о выступлениях за мадридский «Реал». Оба клуба даже рассматривали вариант обмена игроками.

Защитник за четыре сезонов в клубе отыграл 132 поединка, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.

