Реал и Ливерпуль планируют устроить неожиданный обмен футболистами
Родриго недоволен своим положением в Мадриде, Конате планирует покинуть Англию
Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» планируют провести неожиданный обмен футболистами накануне старта нового сезона.
«Мерсисайдцы» намерены усилить линию атаки, поэтому заинтересованы в услугах бразильского вингера Родриго. Королевский клуб хочет подписать французского защитника Ибраима Конате после провала команды на клубном чемпионате мира и болезненного поражения от французского ПСЖ (0:4).
По информации испанской прессы, команды рассматривают возможность обменяться футболистами. «Ливерпуль» готов компенсировать разницу в трансферной стоимости Конате и Родриго, так как бразилец стоит на 30 млн евро дороже, чем француз (90 против 60).
Чемпионы Англии не хотят терять своего футболиста бесплатно – контракт защитника истекает через год, он не намерен продлевать сотрудничество. По этой причине, «Ливерпуль» предложил мадридской команде отдать Родриго, а взамен «сливочные» получат Конате и 30-35 млн евро.
На данный момент, королевский клуб не принял окончательного решение о будущем своего вингера, однако не намерен препятствовать его уходу. «Реал» может согласиться на обмен, но сначала изучит предложение из Англии.
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