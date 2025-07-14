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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 23:33 | Обновлено 14 июля 2025, 23:35
1070
0

ФОТО. Легендарный хорватский форвард посетил тренировку Шахтера

Марио Манджучик следил за донецким клубом

14 июля 2025, 23:33 | Обновлено 14 июля 2025, 23:35
1070
0
ФОТО. Легендарный хорватский форвард посетил тренировку Шахтера
ФК Шахтер. Дарио Срна и Марио Манджукич

Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться ко второму матчу с финским клубом «Ильвес» Тампере в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Тренировку донецкого клуба посетил титулованный хорват Марио Манджукич, который завершил профессиональную карьеру футболиста осенью 2021 года.

На протяжении спортивной карьеры Марио представлял цвета таких известных клубов: «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Ювентус», «Милан». В общем Манджучик сыграл 514 матчей на клубном уровне и выиграл 25 трофеев.

Именитый игрок вместе с главным тренером Ардой Тураном и спортивным директором Дарио Срной следил за процессом подготовки «горняков» к матчу.

Ответный матч состоится 17 июля в финском городе Тампере на арене «Tammelan Stadion». Начало второго поединка «Ильвесом» и «Шахтером» запланировано на 19:00.

ФОТО. Легендарный хорватский форвард посетил тренировку Шахтера

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фото Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер Марио Манджукич Дарио Срна
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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