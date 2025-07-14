Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
13 июля лондонцы разгромили парижан 3:0 в финале КЧМ-2025
13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.
Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Пенсионеры завоевали трофей КЧМ-2025 и заработали за него около 120 миллионов долларов.
За что и сколько синие получали призовые?
- Участие на КЧМ – 33–38,19 млн долларов
- Групповой этап – 4 млн долларов (2 победы и 1 поражение)
- 1/8 финала – 7.5 млн долларов
- 1/4 финала – 13.125 млн долларов
- 1/2 финала – 21 млн долларов
- Финал – 30 млн долларов + 10 млн долларов за титул
Призовые ПСЖ составляют на 10 млн меньше (из-за поражения в финале) – приблизительно 110 млн долларов.
Видеообзор матча Челси – ПСЖ (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник в четырех сетах одолел Карлоса в решающем поединке травяного мейджора в Лондоне
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок