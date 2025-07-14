Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

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Пенсионеры завоевали трофей КЧМ-2025 и заработали за него около 120 миллионов долларов.

За что и сколько синие получали призовые?

Участие на КЧМ – 33–38,19 млн долларов

Групповой этап – 4 млн долларов (2 победы и 1 поражение)

1/8 финала – 7.5 млн долларов

1/4 финала – 13.125 млн долларов

1/2 финала – 21 млн долларов

Финал – 30 млн долларов + 10 млн долларов за титул

Призовые ПСЖ составляют на 10 млн меньше (из-за поражения в финале) – приблизительно 110 млн долларов.

Видеообзор матча Челси – ПСЖ (3:0)