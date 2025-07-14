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  4. У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Англия
14 июля 2025, 23:34 | Обновлено 14 июля 2025, 23:49
3365
6

У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом

Украинский футболист столкнулся с допинговым скандалом

14 июля 2025, 23:34 | Обновлено 14 июля 2025, 23:49
3365
6
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Британский юрист Саймон Лиф рассказал порталу Inews, что ждет Мудрика в случае официальной дисквалификации.

«Как и следовало ожидать, если Мудрик будет признан виновным в предъявленных обвинениях, то, вероятно, «Челси» не только будет иметь право расторгнуть с ним трудовой договор из-за грубого нарушения трудовой дисциплины, но и подаст иск против Мудрика за причиненный ущерб клубу», – рассказал британский юрист Саймон Лиф.

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Михаил Мудрик допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси суд
Дмитрий Олейник Источник: inews.co.uk
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Комментарии 6
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Віталій Ткачук
Та писали ж що він пройшов поліграф і підтвердилось що вжив несвідомо. А так, то попав чувак.
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+2
😼
Недавно тут на сайті рахували скільки він грошей заробить "відпочиваючи" у Челсі 
А тепер які шанси зі 100, що він залишиться в клубі, або скільки грошей він ще буде винен
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+1
GloryUkraine
От це вже реальний сценарій.
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+1
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Arera
Мишка быстрей пропивай деньги. Ничего не оставляй зажравшимся боссам Челси!
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0
Falko
Мудрик попався на допінгу? Його можуть дискваліфікувати?! Челсі може розірвати контракт?!
Оце так новина! Ми в шоці.
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-1
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