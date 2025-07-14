У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Украинский футболист столкнулся с допинговым скандалом
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
Британский юрист Саймон Лиф рассказал порталу Inews, что ждет Мудрика в случае официальной дисквалификации.
«Как и следовало ожидать, если Мудрик будет признан виновным в предъявленных обвинениях, то, вероятно, «Челси» не только будет иметь право расторгнуть с ним трудовой договор из-за грубого нарушения трудовой дисциплины, но и подаст иск против Мудрика за причиненный ущерб клубу», – рассказал британский юрист Саймон Лиф.
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