ПСЖ хочет купить игрока через 80 миллионов после позора в финале КЧМ

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации испанского издания El Gol Digital, после позорного поражения руководство парижского клуба решило активизировать переговоры о трансфере полузащитника каталонской Барселоны Фермина Лопеса.

Отмечается, что сумма перехода может составить 80 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.