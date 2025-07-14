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  4. ПСЖ хочет купить игрока через 80 миллионов после позора в финале КЧМ
Франция
14 июля 2025, 23:54 |
832
0

ПСЖ хочет купить игрока через 80 миллионов после позора в финале КЧМ

Фермин Лопес может покинуть «Барселону»

14 июля 2025, 23:54 |
832
0
ПСЖ хочет купить игрока через 80 миллионов после позора в финале КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

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По информации испанского издания El Gol Digital, после позорного поражения руководство парижского клуба решило активизировать переговоры о трансфере полузащитника каталонской Барселоны Фермина Лопеса.

Отмечается, что сумма перехода может составить 80 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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