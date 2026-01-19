Источник: Сикан отправился в Бельгию для медосмотра и подписания контракта

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
19 января 2026, 19:32 | Обновлено 19 января 2026, 19:37
Украинский форвард близок к переходу из Трабзонспора в Андерлехт

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский нападающий Даниил Сикан отправился в Бельгию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Бельгийский «Андерлехт» достиг договоренности с украинским нападающим Данило Сиканом по контракту сроком на 4,5 года, сообщил турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу. По его информации, футболист уже отправился в Бельгию для прохождения медосмотра.

Ранее тот же инсайдер сообщал, что «Трабзонспор» и «Андерлехт» согласовали трансфер Сикана за 4 млн евро. А вот Фабрицио Романо оценивал сумму сделки примерно в 3,5 млн евро.

24-летний украинец выступает за «Трабзонспор» с января 2025 года и имеет действующий контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне Сикан провел 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 5 млн евро.

«Андерлехт» идет четвертым в чемпионате Бельгии, имея 35 очков после 20 туров. Впереди: «Сент-Жилуаз» (45), «Сент-Трюйден» (42), «Брюгге» (41).

Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Не только Карпаты. У одного из лидеров Руха появился еще один покупатель
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии
