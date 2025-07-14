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  4. ВИДЕО. Модрич обратился к фанатам Милана
Италия
14 июля 2025, 15:03 |
591
0

ВИДЕО. Модрич обратился к фанатам Милана

Хорватский полузащитник очень рад начать новую главу в своей карьере

14 июля 2025, 15:03 |
591
0
ВИДЕО. Модрич обратился к фанатам Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич, который недавно на правах свободного агента покинул мадридский «Реал», обратился к фанатам своего потенциального клуба – «Милана»:

«Всем привет, я только что приземлился в Милане. Очень рад быть здесь, начать новый раздел в своей карьере. Всех обнимаю».

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 63 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ВИДЕО. Модрич обратился к фанатам Милана

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Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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