Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич, который недавно на правах свободного агента покинул мадридский «Реал», обратился к фанатам своего потенциального клуба – «Милана»:

«Всем привет, я только что приземлился в Милане. Очень рад быть здесь, начать новый раздел в своей карьере. Всех обнимаю».

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 63 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ВИДЕО. Модрич обратился к фанатам Милана