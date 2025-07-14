КУЧЕР: «Эвертон интересуется им? Для Черноморца это было бы хорошо»
Главный тренер одесситов высказался о слухах вокруг Евгения Скибы
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер высказался по поводу слухов вокруг центрального защитника команды Евгения Скибы.
– Сталкивались ли вы с информацией, что Скибой интересуется английский «Эвертон»? Эта тема удивительно активно обсуждалась в последнее время в соцсетях среди одесских болельщиков...
– Кем интересуется «Эвертон»? Скибой? Нет, этого я не читал, но в нашей жизни все может быть. Если интересуются, то почему бы и нет? Для нашего клуба это плюс – продать игрока в «Эвертон» было бы хорошо.
Ранее Александр Кучер объяснил, почему донецкий «Шахтер» до сих пор не продал Георгия Судакова.
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