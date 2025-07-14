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  4. КУЧЕР: «Эвертон интересуется им? Для Черноморца это было бы хорошо»
Украина. Первая лига
14 июля 2025, 23:46 |
490
0

КУЧЕР: «Эвертон интересуется им? Для Черноморца это было бы хорошо»

Главный тренер одесситов высказался о слухах вокруг Евгения Скибы

14 июля 2025, 23:46 |
490
0
КУЧЕР: «Эвертон интересуется им? Для Черноморца это было бы хорошо»
Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер высказался по поводу слухов вокруг центрального защитника команды Евгения Скибы.

– Сталкивались ли вы с информацией, что Скибой интересуется английский «Эвертон»? Эта тема удивительно активно обсуждалась в последнее время в соцсетях среди одесских болельщиков...

– Кем интересуется «Эвертон»? Скибой? Нет, этого я не читал, но в нашей жизни все может быть. Если интересуются, то почему бы и нет? Для нашего клуба это плюс – продать игрока в «Эвертон» было бы хорошо.

Ранее Александр Кучер объяснил, почему донецкий «Шахтер» до сих пор не продал Георгия Судакова.

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Евгений Скиба Александр Кучер Эвертон Черноморец Одесса трансферы трансферы АПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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