КУЧЕР: «Эвертон интересуется им? Для Черноморца это было бы хорошо»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер высказался по поводу слухов вокруг центрального защитника команды Евгения Скибы.

– Сталкивались ли вы с информацией, что Скибой интересуется английский «Эвертон»? Эта тема удивительно активно обсуждалась в последнее время в соцсетях среди одесских болельщиков...

– Кем интересуется «Эвертон»? Скибой? Нет, этого я не читал, но в нашей жизни все может быть. Если интересуются, то почему бы и нет? Для нашего клуба это плюс – продать игрока в «Эвертон» было бы хорошо.

Ранее Александр Кучер объяснил, почему донецкий «Шахтер» до сих пор не продал Георгия Судакова.