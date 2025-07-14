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Италия
14 июля 2025, 20:32 |
3908
5

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб

Хорват продолжит карьеру в «Милане»

14 июля 2025, 20:32 |
3908
5
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Милан. Лука Модрич

Легенда «Реала» Лука Модрич определился с будущим после ухода из мадридского гранда.

Хорватский хавбек официально стал игроком итальянского клуба «Милан».

Лука подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2026 года с опцией продления на один год до 30 июня 2027 года.

За 13 сезонов в составе «бланкос» хорват забил 43 гола в 597 играх и стал самым успешным игроком испанского клуба за все времена: шесть Лиг чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, один межконтинентальный кубок, пять суперкубков Европы, четыре титула Ла Лиги, два титула Кубка Испании и пять суперкубков Испании.

Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.

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Милан трансферы Лука Модрич Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 5
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JSI
Лука Модрич легенда мирового футбола, а не только Реалa Мадрид.
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+3
Remark
Серія А в цьому сезоні буде значно цікавіша)
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+3
Муґунот Уух
Навіщо він Мілану?
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-1
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Nostradamus
Ну норм) Ще Долбіка чекаємо.. І будем за Мілан топити
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-1
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