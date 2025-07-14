ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Хорват продолжит карьеру в «Милане»
Легенда «Реала» Лука Модрич определился с будущим после ухода из мадридского гранда.
Хорватский хавбек официально стал игроком итальянского клуба «Милан».
Лука подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2026 года с опцией продления на один год до 30 июня 2027 года.
За 13 сезонов в составе «бланкос» хорват забил 43 гола в 597 играх и стал самым успешным игроком испанского клуба за все времена: шесть Лиг чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, один межконтинентальный кубок, пять суперкубков Европы, четыре титула Ла Лиги, два титула Кубка Испании и пять суперкубков Испании.
Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.
It’s official: Luka Modrić is Rossonero ❤️🖤— AC Milan (@acmilan) July 14, 2025
#WelcomeModrić pic.twitter.com/ur2atXySas
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