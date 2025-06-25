Лука МОДРИЧ: «Хаби Алонсо, этот футболист станет легендой Реала»

Легендарный хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.

«Дин Хейсен может стать легендой «Реала». Он очень хорошо владеет мячом, а это нетипично для защитника», – сказал Модрич своему нынешнему тренеру.

Хейсен перешел летом из «Борнмута» в «Реал» за 59,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.