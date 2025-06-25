Лука МОДРИЧ: «Хаби Алонсо, этот футболист станет легендой Реала»
Хорват похвалил Дина Хейсена
Легендарный хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.
«Дин Хейсен может стать легендой «Реала». Он очень хорошо владеет мячом, а это нетипично для защитника», – сказал Модрич своему нынешнему тренеру.
Хейсен перешел летом из «Борнмута» в «Реал» за 59,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о бое Диллиан Уайт – Мозес Итаума
Василий прокомментировал ракетный удар по Одесской области