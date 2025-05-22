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Испания
22 мая 2025, 17:11 | Обновлено 22 мая 2025, 17:25
721
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ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона

Ближайший матч «сливочных» с «Реалом Сосьедад» станет последним для Луки

22 мая 2025, 17:11 | Обновлено 22 мая 2025, 17:25
721
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ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

39-летний футболист обратился к фанатам:

Об этом 39-летний футболист сообщил в своем Instagram, обратившись к фанатам:

«Дорогие болельщики «Реал Мадрида»!

Время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но таков футбол, и в жизни у всего есть начало и конец... В субботу я сыграю свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу». Я приехал в 2012 году с надеждой надеть майку лучшей команды в мире и амбициями творить великие дела, но я и представить себе не мог, что будет дальше.
Игра за «Реал Мадрид» изменила мою жизнь как футболиста и как человека.
Я горжусь тем, что стал частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории.

Я хочу искренне поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих товарищей по команде, тренеров и всех, кто помогал мне все это время. За эти годы я пережил невероятные моменты,, казалось бы, невозможные возвращения, финалы, празднования и волшебные ночи на «Бернабеу»... Мы выиграли всё, и я был очень счастлив. Очень, очень счастлив. Но помимо титулов и побед, я несу в своем сердце любовь всех болельщиков «Реала». Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую я со всеми вами установил, и какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал и продолжаю чувствовать. Я никогда не забуду каждое приветствие и все добрые жесты, которые вы мне оказали. Я ухожу с полным сердцем. Полный гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку на поле, я всегда буду болеть за «Реал Мадрид».

Мы увидимся снова. «Реал Мадрид» всегда будет моим домом. На всю жизнь. Hala Madrid и ничего больше» – сказал хорват.

Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 90 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по легендарному Модричу.

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Ron Noiill
А реал що? Як завжди ногою під сраку і викинули чергову легенду як непотріб. В навіть не згадають .
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