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  4. Реал принял решение по легендарному Модричу. С Алонсо не советовались
Испания
22 мая 2025, 09:23 | Обновлено 22 мая 2025, 09:25
696
0

Реал принял решение по легендарному Модричу. С Алонсо не советовались

Хорватский полузащитник покинет королевский клуб после КЧМ

22 мая 2025, 09:23 | Обновлено 22 мая 2025, 09:25
696
0
Реал принял решение по легендарному Модричу. С Алонсо не советовались
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, клубный чемпионат мира в США станет последним турниром, на который 39-летний футболист поедет в статусе игрока «сливочных».

Отмечается, что решение о прощании с Модричем было принято руководство «Реала» и не обсуждалось с Хаби Алонсо, который еще не был официально назначен главным тренером команды.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо попросил «Реал» не отпускать Луку Модрича.

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Лука Модрич Хаби Алонсо Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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