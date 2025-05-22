Реал принял решение по легендарному Модричу. С Алонсо не советовались
Хорватский полузащитник покинет королевский клуб после КЧМ
Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, клубный чемпионат мира в США станет последним турниром, на который 39-летний футболист поедет в статусе игрока «сливочных».
Отмечается, что решение о прощании с Модричем было принято руководство «Реала» и не обсуждалось с Хаби Алонсо, который еще не был официально назначен главным тренером команды.
В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо попросил «Реал» не отпускать Луку Модрича.
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