Реал принял решение по легендарному Модричу. С Алонсо не советовались

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, клубный чемпионат мира в США станет последним турниром, на который 39-летний футболист поедет в статусе игрока «сливочных».

Отмечается, что решение о прощании с Модричем было принято руководство «Реала» и не обсуждалось с Хаби Алонсо, который еще не был официально назначен главным тренером команды.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо попросил «Реал» не отпускать Луку Модрича.