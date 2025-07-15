Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, на фоне проблемных переговоров с «ПСЖ», английский «Ньюкасл» сделал официальное предложение «вишням» – 70 миллионов евро, именно с этим клубом ведутся сейчас активные переговоры.

«Борнмут» готов продать Илью в «Ньюкасл». Если Илья согласится присоединиться к «сорокам», то его бывший клуб «Динамо» получит 25% от трансфера футболиста, а это 17,5 миллиона евро.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.