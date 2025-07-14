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  4. О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного
Англия
14 июля 2025, 10:13 |
2853
2

О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного

Английский клуб готов отпустить украинского защитника, но только в «Ньюкасл»

14 июля 2025, 10:13 |
2853
2
О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута и сборной Украины Илья Забарный останется играть в Премьер-лиге, но пока неизвестно, в составе какого клуба.

Одним из главных претендентов на 22-летнего футболиста считался французский ПСЖ, но переговоры между клубами прекращены. Забарный согласовал условия личного контракта с победителями Лиги чемпионов, но «Борнмут» отказался отпускать игрока во Францию за 60 млн евро, так как требовал на десять миллионов больше.

По информации источника, в последний момент на столе у английского клуба появилось предложение от другого представителя Премьер-лиги – «Ньюкасла», который готов отдать за украинца 70 млн евро и бонусы.

По этой причине, «Борнмут» принял важное решение – прекратить переговоры с ПСЖ и продолжить контакты с «сороками». Теперь трансфер Забарного зависит от самого украинца. Если Илья примет предложение «Ньюкасла», то «вишни» согласуют трансфер защитника сборной Украины.

В ином случае, футболист останется играть за «Борнмут», в составе которого начал подготовку к новому сезону.

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Борнмут Ньюкасл ПСЖ Илья Забарный ТаТоТаке трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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LexХХХ
Джерело - ТаТоТаке
То таке😏
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0
Pixelman
Якщо це правда,  то варіант непоганий лля Іллі. Ньюкасл в ЛЧ, а це вже досить непогане підвищення.
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0
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