О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного

Защитник английского «Борнмута и сборной Украины Илья Забарный останется играть в Премьер-лиге, но пока неизвестно, в составе какого клуба.

Одним из главных претендентов на 22-летнего футболиста считался французский ПСЖ, но переговоры между клубами прекращены. Забарный согласовал условия личного контракта с победителями Лиги чемпионов, но «Борнмут» отказался отпускать игрока во Францию за 60 млн евро, так как требовал на десять миллионов больше.

По информации источника, в последний момент на столе у английского клуба появилось предложение от другого представителя Премьер-лиги – «Ньюкасла», который готов отдать за украинца 70 млн евро и бонусы.

По этой причине, «Борнмут» принял важное решение – прекратить переговоры с ПСЖ и продолжить контакты с «сороками». Теперь трансфер Забарного зависит от самого украинца. Если Илья примет предложение «Ньюкасла», то «вишни» согласуют трансфер защитника сборной Украины.

В ином случае, футболист останется играть за «Борнмут», в составе которого начал подготовку к новому сезону.