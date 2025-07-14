Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ровно 6 лет назад Федерер не реализовал двойной матчбол в финале Уимблдона
Уимблдон
14 июля 2025, 18:40 | Обновлено 14 июля 2025, 18:45
353
0

Ровно 6 лет назад Федерер не реализовал двойной матчбол в финале Уимблдона

Легендарный камбек Новака Джоковича и последний финал мейджора для Роджера

14 июля 2025, 18:40 | Обновлено 14 июля 2025, 18:45
353
0
Ровно 6 лет назад Федерер не реализовал двойной матчбол в финале Уимблдона

14 июля 2019 года легендарный швейцарец Роджер Федерер встретился с не менее известным Новаком Джоковичем в финале Уимблдонского турнира 2025.

Тогда у Роджера было 20 трофеев Grand Slam, а у Ноле – 17. Федерер и Джокович устроили невероятную пятичасовую зарубу на пять сетов. Тогда еще действовало правило продолжения поединка до 25-го гейма в пятой партии, в котором назначался тай-брейк, если ни один из соперников не сумел оторваться на два гейма.

В 15-м гейме пятого сета Федерер сделал брейк и вышел подавать на матч. Роджер заработал двойной чемпионшип-поинт, выполнив эйс, и повел 40:15. Одна из женщин на трибуне вскочила и начала показывать один палец – всего один поинт отделял Федерера от его девятого титула на Уимблдоне.

Все что было дальше – история. А фотография женщины с вытянутым пальцем станет главным символом всех пабликов, которые лепили коллажи после упущенных матч-поинтов от того или иного теннисиста / теннисистки.

С момента двойного матч-поинта от Роджера теннисисты отыграли еще более 40 минут. Федерер упустил возможность закрыть поединок довольно быстро – вначале ошибка при переводе с форхенда, а затем крутой удар Джоковича, который переиграл швейцарца, находящегося у сетки.

У Федерера еще были шансы забрать трофей. В 23-м гейме он заработал два скрытых матчбола, но Новак не позволил оппоненту сделать брейк. При 12:12 легенды начали тай-брейк, который завершился со счетом 7:3 в пользу серба.

Шквал эмоций Новака, подавленный Роджер, ликующие фанаты... Все это было 14 июля 2019 года.

Как оказалось позже, для Федерера это был последний финал слэма в карьере. Роджер завершил карьеру в 2022 году. А Новак продолжает выступать в Туре и за эти шесть лет выиграл еще семь титулов, учитывая тот Уимблдон.

Уимблдон-2019. Финал

Новак Джокович [1] – Роджер Федерер [2] – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)

ВИДЕО. Ровно 6 лет назад Федерер не реализовал двойной матчбол в финале Уимблдона

Видеообзор финального матча Уимблдона-2019 Новак Джокович – Роджер Федерер

Запись финала Уимблдона-2019 Новак Джокович – Роджер Федерер

По теме:
Ровно 19 лет назад Ювентус был понижен до Серии B
Ровно 15 лет назад Давид Сильва официально стал игроком Ман Сити
Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025
видео в этот день Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон-2019
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы
Теннис | 14 июля 2025, 17:36 0
Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы
Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы

Украинцы сыграют с представителями Доминиканской Республики в противостоянии Второй группы в Турции

«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко
Футбол | 14 июля 2025, 12:31 4
«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко
«Неделя будет насыщенной». Инсайдер анонсировал трансфер Зинченко

Александр покинет Арсенал

Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Волейбол | 13.07.2025, 21:45
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Бокс | 14.07.2025, 07:12
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Футбол | 14.07.2025, 00:15
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем