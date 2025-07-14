Ровно 6 лет назад Федерер не реализовал двойной матчбол в финале Уимблдона
Легендарный камбек Новака Джоковича и последний финал мейджора для Роджера
14 июля 2019 года легендарный швейцарец Роджер Федерер встретился с не менее известным Новаком Джоковичем в финале Уимблдонского турнира 2025.
Тогда у Роджера было 20 трофеев Grand Slam, а у Ноле – 17. Федерер и Джокович устроили невероятную пятичасовую зарубу на пять сетов. Тогда еще действовало правило продолжения поединка до 25-го гейма в пятой партии, в котором назначался тай-брейк, если ни один из соперников не сумел оторваться на два гейма.
В 15-м гейме пятого сета Федерер сделал брейк и вышел подавать на матч. Роджер заработал двойной чемпионшип-поинт, выполнив эйс, и повел 40:15. Одна из женщин на трибуне вскочила и начала показывать один палец – всего один поинт отделял Федерера от его девятого титула на Уимблдоне.
Все что было дальше – история. А фотография женщины с вытянутым пальцем станет главным символом всех пабликов, которые лепили коллажи после упущенных матч-поинтов от того или иного теннисиста / теннисистки.
С момента двойного матч-поинта от Роджера теннисисты отыграли еще более 40 минут. Федерер упустил возможность закрыть поединок довольно быстро – вначале ошибка при переводе с форхенда, а затем крутой удар Джоковича, который переиграл швейцарца, находящегося у сетки.
У Федерера еще были шансы забрать трофей. В 23-м гейме он заработал два скрытых матчбола, но Новак не позволил оппоненту сделать брейк. При 12:12 легенды начали тай-брейк, который завершился со счетом 7:3 в пользу серба.
Шквал эмоций Новака, подавленный Роджер, ликующие фанаты... Все это было 14 июля 2019 года.
Как оказалось позже, для Федерера это был последний финал слэма в карьере. Роджер завершил карьеру в 2022 году. А Новак продолжает выступать в Туре и за эти шесть лет выиграл еще семь титулов, учитывая тот Уимблдон.
Уимблдон-2019. Финал
Новак Джокович [1] – Роджер Федерер [2] – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)
ВИДЕО. Ровно 6 лет назад Федерер не реализовал двойной матчбол в финале Уимблдона
Fifth set.— Wimbledon (@Wimbledon) October 6, 2023
7-8, 15-40 down.
Enter Novak Djokovic. 🥶#Wimbledon https://t.co/Zb6AbU49lm pic.twitter.com/8KLeVYmSzS
Видеообзор финального матча Уимблдона-2019 Новак Джокович – Роджер Федерер
Запись финала Уимблдона-2019 Новак Джокович – Роджер Федерер
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