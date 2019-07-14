Джокович в матче-триллере одолел Федерера в финале Уимблдона

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович в пятый раз выиграл Уимблдонский турнир, завоевав 16-й титул Grand Slam.

В матче за титул сербский теннисист в драматичном пятисетовом поединке одолел швейцарца Роджера Федерера.

Уимблдон. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3)

В 16-м гейме пятого сета Федерер выходил подавать на победу, но Джокович отыграл двойной матчбол.

Отметим, что Новак выиграл у Роджера все три очных финала Уимблдона (2014, 2015, 2019). Теперь по количеству Шлемов он отстает на два от Надаля и на четыре – от Федерера.

Это была 48-я встреча теннисистов, теперь серб лидирует в очных встречах со счетом 26-22 (на Шлемах 10-6).

Ранее Джокович и Федерер сыграли три пятисетовых поединка, все выиграл серб.