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Джокович в матче-триллере одолел Федерера в финале Уимблдона

Состоялся один из самых драматичных финалов в истории тенниса

  • 14.07.2019 21:08
  • 2353 просмотра
  • 20 комментариев
Джокович в матче-триллере одолел Федерера в финале Уимблдона
© Wimbledon. Новак Джокович
Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович в пятый раз выиграл Уимблдонский турнир, завоевав 16-й титул Grand Slam.
 
В матче за титул сербский теннисист в драматичном пятисетовом поединке одолел швейцарца Роджера Федерера.
 
Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3)
 
В 16-м гейме пятого сета Федерер выходил подавать на победу, но Джокович отыграл двойной матчбол.
 
Отметим, что Новак выиграл у Роджера все три очных финала Уимблдона (2014, 2015, 2019). Теперь по количеству Шлемов он отстает на два от Надаля и на четыре – от Федерера.
 
Это была 48-я встреча теннисистов, теперь серб лидирует в очных встречах со счетом 26-22 (на Шлемах 10-6). 
 
Ранее Джокович и Федерер сыграли три пятисетовых поединка, все выиграл серб.
 
Матч продолжался 4 часа и 55 минут и стал самым продолжительным финалом Уимблдонского турнира в истории.
 
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Kherson384
      Kherson384, 14.07.2019 21:24
    0
    Федерер еще тот!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 14.07.2019 21:21
    +2
    Буду краток,незаслуженно
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 14.07.2019 21:19
    +6
    Федереру респект!
    Побачимо, чи зможуть в його віці Рафа і Джокер змагатися у фіналах із найкращими!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 14.07.2019 21:19
    +4
    До сих пор не могу понять как джокер воскрес на двух матчболах роджера, федерер великий спортсмен и человек, да они оба гении тениса
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2019 21:15
    +4
    Доречі, Джок - непогана людина. Він якось не радіє перемозі, бо розуміє, хто з ним змагався. Молодець
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 14.07.2019 21:15
    +2
    NikolayMaltsev, 14.07.2019 21:13
    Федерер, Надаль и Джокович будут доминировать до тех пор, пока не завершат карьеру. Очень жаль, что у этого супертрио осталось не так много лет. Многие перестанут смотреть теннис, когда уйдёт это эпохальное трио. Увы и ах, но на горизонте и близко не видно игроков их уровня.
    Это да. Всякие Зверевы, Циципасы, и тем более Кирьосы на их фоне просто клоуны.
    Ссылка
    NikolayMaltsev
      NikolayMaltsev, 14.07.2019 21:13
    +4
    Федерер, Надаль и Джокович будут доминировать до тех пор, пока не завершат карьеру. Очень жаль, что у этого супертрио осталось не так много лет. Многие перестанут смотреть теннис, когда уйдёт это эпохальное трио. Увы и ах, но на горизонте и близко не видно игроков их уровня.
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 14.07.2019 21:13
    +5
    Федерера жалко((( такого эпичного матча давно не видел, сразу вспоминаются зарубы Феди и Рафы... Спасибо мужикам за качественный теннис!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 14.07.2019 21:13
    +4
    Да, всё-таки Новак в плане психологии топ-1. И с этим очень трудно спорить
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 14.07.2019 21:13
    +1
    Доречі не знав, що при 12-12 буде тайбрейк
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 14.07.2019 21:12
    +3
    Теперь я видел все, браво мужики! В этом боище было, пятый сет просто эпичный как и весь матч!
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 14.07.2019 21:12
    +3
    Титанический матч! Победил Джокович, но проигравшего в этом матче нет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2019 21:11
    +4
    О це фінал. Роджу - окрема подяка. В його майже 40 років так валитися у фіналі ТБШ - круто
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 14.07.2019 21:11
    +5
    кращий матч року
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 14.07.2019 21:11
    +6
    До чего же Роджера жалко...( Джок молодец!!! Да и вообще красавцы оба!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.07.2019 21:11
    +2
    Эпично. Этот матч войдёт в историю.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 14.07.2019 21:11
    +6
    Федя не уходи. Это пипец. Давайте кто там у нас есть из режиссеров топовых снимите фильм. Это нереально 37 лет 5 часов провести. Джоковича с победой. Но Роджеру респект
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 14.07.2019 21:10
    +6
    отето ТеннисСисище!!!!! Федя,ты всё равно Красавчик!!!!
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 14.07.2019 21:10
    +2
    Финал удался, в отличие от женского... Красава, Джокович!!!
    Ссылка
    russol30
      russol30, 14.07.2019 21:10
    +5
    Ну і тенніс, фантастіка
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 14.07.2019 21:19
    +6
    Федереру респект!
    Побачимо, чи зможуть в його віці Рафа і Джокер змагатися у фіналах із найкращими!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 14.07.2019 21:11
    +6
    До чего же Роджера жалко...( Джок молодец!!! Да и вообще красавцы оба!!!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 14.07.2019 21:11
    +6
    Федя не уходи. Это пипец. Давайте кто там у нас есть из режиссеров топовых снимите фильм. Это нереально 37 лет 5 часов провести. Джоковича с победой. Но Роджеру респект
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 14.07.2019 21:10
    +6
    отето ТеннисСисище!!!!! Федя,ты всё равно Красавчик!!!!
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 14.07.2019 21:13
    +5
    Федерера жалко((( такого эпичного матча давно не видел, сразу вспоминаются зарубы Феди и Рафы... Спасибо мужикам за качественный теннис!
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 14.07.2019 21:11
    +5
    кращий матч року
    Ссылка
    russol30
      russol30, 14.07.2019 21:10
    +5
    Ну і тенніс, фантастіка
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 14.07.2019 21:19
    +4
    До сих пор не могу понять как джокер воскрес на двух матчболах роджера, федерер великий спортсмен и человек, да они оба гении тениса
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2019 21:15
    +4
    Доречі, Джок - непогана людина. Він якось не радіє перемозі, бо розуміє, хто з ним змагався. Молодець
    Ссылка
    NikolayMaltsev
      NikolayMaltsev, 14.07.2019 21:13
    +4
    Федерер, Надаль и Джокович будут доминировать до тех пор, пока не завершат карьеру. Очень жаль, что у этого супертрио осталось не так много лет. Многие перестанут смотреть теннис, когда уйдёт это эпохальное трио. Увы и ах, но на горизонте и близко не видно игроков их уровня.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 14.07.2019 21:13
    +4
    Да, всё-таки Новак в плане психологии топ-1. И с этим очень трудно спорить
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2019 21:11
    +4
    О це фінал. Роджу - окрема подяка. В його майже 40 років так валитися у фіналі ТБШ - круто
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 14.07.2019 21:12
    +3
    Теперь я видел все, браво мужики! В этом боище было, пятый сет просто эпичный как и весь матч!
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 14.07.2019 21:12
    +3
    Титанический матч! Победил Джокович, но проигравшего в этом матче нет.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 14.07.2019 21:21
    +2
    Буду краток,незаслуженно
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 14.07.2019 21:15
    +2
    NikolayMaltsev, 14.07.2019 21:13
    Федерер, Надаль и Джокович будут доминировать до тех пор, пока не завершат карьеру. Очень жаль, что у этого супертрио осталось не так много лет. Многие перестанут смотреть теннис, когда уйдёт это эпохальное трио. Увы и ах, но на горизонте и близко не видно игроков их уровня.
    Это да. Всякие Зверевы, Циципасы, и тем более Кирьосы на их фоне просто клоуны.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.07.2019 21:11
    +2
    Эпично. Этот матч войдёт в историю.
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 14.07.2019 21:10
    +2
    Финал удался, в отличие от женского... Красава, Джокович!!!
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 14.07.2019 21:13
    +1
    Доречі не знав, що при 12-12 буде тайбрейк
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 14.07.2019 21:24
    0
    Федерер еще тот!
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