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  4. О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Испания
15 июля 2025, 00:59 |
115
1

О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ

На Андрея нацелился «Вильярреал»

15 июля 2025, 00:59 |
115
1
О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации одного из самых авторитетных журналистов Испании Маттео Моретто, на покупку украинского вратаря нацелился «Вильярреал». Испанский клуб гарантирует Андрею место в основе и участие в самом престижном турнире – Лиге чемпионов.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Вильярреал трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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dimando560
А де інформація що Лунін зробив ассист, чого не траплялося 30 років у лалізі? Як це ви нам не повідомили таке важливе?
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