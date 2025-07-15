О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации одного из самых авторитетных журналистов Испании Маттео Моретто, на покупку украинского вратаря нацелился «Вильярреал». Испанский клуб гарантирует Андрею место в основе и участие в самом престижном турнире – Лиге чемпионов.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».