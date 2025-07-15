О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
На Андрея нацелился «Вильярреал»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.
По информации одного из самых авторитетных журналистов Испании Маттео Моретто, на покупку украинского вратаря нацелился «Вильярреал». Испанский клуб гарантирует Андрею место в основе и участие в самом престижном турнире – Лиге чемпионов.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
"El Villarreal ha preguntado por Lunin. Pero en la lista también está Pau López" 👀@MatteMoretto y la última hora del portero del Real Madrid #DAZNTransfer pic.twitter.com/cbCyuwomfq— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 14, 2025
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