15 июля на Центральном стадионе (Алматы) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Кайрат встретится с Олимпией Любляна. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кайрат

Команда имела достаточно типичную для этого региона историю. Представляя столицу своей республики (да и весь Казахстан в целом) в союзных первенствах, проект, созданный в середине прошлого века неплохо котировался, хотя к грандам не относился. После обретения независимости он сразу, в 1992-м году, взял чемпионство. Но потом успел прибавить только три чемпионских титула, в том числе в 2020-м и 2024-м, когда минимально, 47 очков против 46, опередили Астану.

Сейчас клубы возобновили гонку за трофеем. Только на этот раз чуть сильнее, пока что, конкурент. Впрочем, в приоритете пока что будет Лига чемпионов. Тем более что там добились стратегически удобного итога в виде ничьей. Да, все равно тут выиграет тот, кто победит во вторник - но теперь уде соперник будет после долгой дороги и в непривычном часовом поясе.

Олимпия Любляна

Клуб был основан только два десятилетия назад. И постепенно нашел свое место и в столичном, и в национальном футболе. Выдав 4 повышение в классе кряду, уже в 2009-м дебютировали в высшем дивизионе страны, а с седьмой попытки, в 2015/2016, выиграли его. С тех пор прибавили еще 3 титула, в том числе и в прошлом розыгрыше.

В этой паре словенцы рассматривались как фавориты. Но, возможно, на прошлой неделе сказался именно дефицит игровой практики, пусть даже в товарищеских матчах смотрелись хорошо. Все, что получилось дома на прошлой неделе, это ответить быстро своим голом на пропущенный, но так и закончили 1:1.

Статистика личных встреч

Ничья в прошлый вторник стала первым очным поединком между чемпионами Казахстана и Словении.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно закономерно теперь склонны ждать победы хозяев поля. Но снова вряд ли эта пара порадует в плане результативности - ставим на то, что тут будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).