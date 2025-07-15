ФОТО. Фиаско Олимпии из Любляны. Завершено первое противостояние Q1 ЛЧ

Казахстанский «Кайрат» успешно преодолел второй барьер квалификации Лиги чемпионов 2025/26, обыграв словенскую «Олимпию» со счетом 2:0.

Ответный матч прошел в Алма-Ате. После ничьей 1:1 в первой игре команда из Казахстана вышла вперед уже в дебюте поединка, а к перерыву оформила окончательный результат (2:0).

На 5-й минуте португальский форвард Жоржиньо открыл счет, а на 31-й минуте он же ассистировал Александру Мрынскому, который удвоил преимущество хозяев.

«Кайрат» прошел дальше в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде соперником клуба из Казахстана станет победитель противостояния между финским КуПС и грузинским «Милсами» (1:0 в первой игре).

«Олимпия» продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций, где встретится с командой, которая победит в паре между румынским ФКСБ «Стяуа» и андоррским «Интером» Эскальдес (3:1 в первой игре).

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Лига чемпионов УЕФА 2025/26. Квалификация Q1

15 июля 2025. Алма-Ата (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения) – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31

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