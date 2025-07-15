Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фиаско Олимпии из Любляны. Завершено первое противостояние Q1 ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Кайрат
15.07.2025 18:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 июля 2025, 20:11 | Обновлено 15 июля 2025, 20:16
288
2

ФОТО. Фиаско Олимпии из Любляны. Завершено первое противостояние Q1 ЛЧ

Кайраз из Алматы вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

15 июля 2025, 20:11 | Обновлено 15 июля 2025, 20:16
288
2
ФОТО. Фиаско Олимпии из Любляны. Завершено первое противостояние Q1 ЛЧ
ФК Кайрат

Казахстанский «Кайрат» успешно преодолел второй барьер квалификации Лиги чемпионов 2025/26, обыграв словенскую «Олимпию» со счетом 2:0.

Ответный матч прошел в Алма-Ате. После ничьей 1:1 в первой игре команда из Казахстана вышла вперед уже в дебюте поединка, а к перерыву оформила окончательный результат (2:0).

На 5-й минуте португальский форвард Жоржиньо открыл счет, а на 31-й минуте он же ассистировал Александру Мрынскому, который удвоил преимущество хозяев.

«Кайрат» прошел дальше в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде соперником клуба из Казахстана станет победитель противостояния между финским КуПС и грузинским «Милсами» (1:0 в первой игре).

«Олимпия» продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций, где встретится с командой, которая победит в паре между румынским ФКСБ «Стяуа» и андоррским «Интером» Эскальдес (3:1 в первой игре).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26. Квалификация Q1

15 июля 2025. Алма-Ата (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения) – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31

Фотогалерея

По теме:
Гол на 90+6 мин. Клуб из Гибралтара пробился во 2-й раунд квалификации ЛЧ
Хамрун Спартанс – Жальгирис. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Кайрат в Алматы разобрался с чемпионом Словении и вышел в Q2 Лиги чемпионов
Лига чемпионов Кайрат Алматы Олимпия Любляна
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Футбол | 15 июля 2025, 15:49 5
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль

Парижане серьезно интересуются Коулом Палмером из Челси

Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Футбол | 15 июля 2025, 08:58 11
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ

На Андрея нацелился «Вильярреал»

Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15.07.2025, 20:12
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Другие виды | 14.07.2025, 22:17
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Бокс | 14.07.2025, 22:38
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Казах Жоржиньо порешал
Ответить
0
Сергей Литвиненко
Служил в СА в северном Казахстане,очень для нас необычная страна.Удачи ребятам.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем