Кайрат в Алматы разобрался с чемпионом Словении и вышел в Q2 Лиги чемпионов

15 июля состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат (Казахстан) и Олимпия Любляна (Словения) [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли на стадионе в городе Алматы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. По сумме двух противостояний в Q2 ЛЧ пробился Кайрат.

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Кайрат обеспечил комфортный перевес в два мяча еще в первом тайме. Голы забили Жоржиньо и Александр Мрынский.

61 минуту в этой игре провел 16-летний казахстанский форвард Дастан Сатпаев, который в 2026 году станет футболистом лондонского Челси. В первом матче против Любляны Сатпаев стал автором единственного гол своей команды.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Кайрат поборется либо против КуПС (Финляндия), либо против Милсами (Молдова) [первый поединок – 1:0].

Олимпия, которая в прошлом сезоне стала чемпионом своей страны, продолжит выступления во втором раунде отбора Лиги Европы.

Лиги чемпионов 2025/26. Квалификация

Первый раунд. Ответный матч

Кайрат (Казахстан) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:0 [первый поединок – 1:1]

Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31