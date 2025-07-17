Кайрат – Олимпия Любляна – 2:0. Видео голов и обзор матча

15 июля в Алмати (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал словенскую «Олимпию».

Первый матч закончился со счетом 1:1. Так что ни одна из команд не имела преимущества.

«Кайрат» открыл счет уже на 5-й минуте матча благодаря голу Жоржиньо. А на 31-й минуте хозяева увеличили преимущество. Ответить хотя бы одним голом «Олимпия» так и не смогла.

В следующем раунде «Кайрат» сыграет с финским клубом КуПС. Первый поединок пройдет в Финляндии 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Казахстан

Кайрат (Казахстан) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:0 (первый поединок – 1:1)

Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31

Видео голов и обзор матча