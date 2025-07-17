Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат – Олимпия Любляна – 2:0. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Кайрат
15.07.2025 18:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 июля 2025, 15:31 | Обновлено 17 июля 2025, 15:40
49
0

Кайрат – Олимпия Любляна – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Кайрат» прошел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

17 июля 2025, 15:31 | Обновлено 17 июля 2025, 15:40
49
0
Кайрат – Олимпия Любляна – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Кайрат

15 июля в Алмати (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал словенскую «Олимпию».

Первый матч закончился со счетом 1:1. Так что ни одна из команд не имела преимущества.

«Кайрат» открыл счет уже на 5-й минуте матча благодаря голу Жоржиньо. А на 31-й минуте хозяева увеличили преимущество. Ответить хотя бы одним голом «Олимпия» так и не смогла.

В следующем раунде «Кайрат» сыграет с финским клубом КуПС. Первый поединок пройдет в Финляндии 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Казахстан

Кайрат (Казахстан) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:0 (первый поединок – 1:1)

Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31

Видео голов и обзор матча

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Aleksandr Mrynskiy (Кайрат).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Jorginho (Кайрат).
По теме:
Германия сенсационно проиграла андердогу в ЛН и упростила задачу Украине
Вальдхоф – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
Озвучен стадион, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках
Лига чемпионов видео голов и обзор Кайрат Алматы чемпионат Казахстана по футболу Олимпия Любляна чемпионат Словении по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 17 июля 2025, 06:41 11
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов

Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора

Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Футбол | 16 июля 2025, 19:42 98
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах

Команда Шовковского потеряла самоконтроль на фоне провокаций соперников

ФОТО. Динамо представило новую форму. Есть культовый элемент
Футбол | 17.07.2025, 10:52
ФОТО. Динамо представило новую форму. Есть культовый элемент
ФОТО. Динамо представило новую форму. Есть культовый элемент
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
Футбол | 16.07.2025, 19:46
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
Туран объяснил, почему возглавил Шахтер: «Я отклонил несколько предложений»
Футбол | 17.07.2025, 15:03
Туран объяснил, почему возглавил Шахтер: «Я отклонил несколько предложений»
Туран объяснил, почему возглавил Шахтер: «Я отклонил несколько предложений»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 2
Другие виды
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
15.07.2025, 08:52 6
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 33
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа 2? В 7-8 раунде ему придет конец»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа 2? В 7-8 раунде ему придет конец»
16.07.2025, 04:54 1
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
16.07.2025, 16:53 9
Волейбол
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
15.07.2025, 09:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем