Кайрат – Олимпия Любляна – 2:0. Видео голов и обзор матча
«Кайрат» прошел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
15 июля в Алмати (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал словенскую «Олимпию».
Первый матч закончился со счетом 1:1. Так что ни одна из команд не имела преимущества.
«Кайрат» открыл счет уже на 5-й минуте матча благодаря голу Жоржиньо. А на 31-й минуте хозяева увеличили преимущество. Ответить хотя бы одним голом «Олимпия» так и не смогла.
В следующем раунде «Кайрат» сыграет с финским клубом КуПС. Первый поединок пройдет в Финляндии 22 июля.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Казахстан
Кайрат (Казахстан) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:0 (первый поединок – 1:1)
Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31
Видео голов и обзор матча
События матча
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