Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Тренер заявил, что разнимал футболистов
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике объяснил, зачем полез в драку после окончания финального матча клубного чемпионата мира, где его команда разгромно проиграла лондонскому «Челси» (0:3).
«Мои намерения были четкими. Я подбежал, чтобы разнять игроков. Я не хотел, чтобы ситуация усугубилась.
Я видел Мареску. Я видел, что он толкнул других, и нам пришлось разнять всех игроков, но я не знаю, откуда взялось это напряжение. Но это ситуация, которой мы все должны избегать, это само собой разумеется», – сказал коуч.
Ранее Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ позорно проиграл «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира.
Luis Enquire adds: “I had seen Maresca. I saw he had pushed others and we had to separate all the players and I do not know where that pressure came from. But this is a situation we must all avoid, that goes without saying." https://t.co/Au7FPJLsme— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 13, 2025
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