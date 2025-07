Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике объяснил, зачем полез в драку после окончания финального матча клубного чемпионата мира, где его команда разгромно проиграла лондонскому «Челси» (0:3).

«Мои намерения были четкими. Я подбежал, чтобы разнять игроков. Я не хотел, чтобы ситуация усугубилась.

Я видел Мареску. Я видел, что он толкнул других, и нам пришлось разнять всех игроков, но я не знаю, откуда взялось это напряжение. Но это ситуация, которой мы все должны избегать, это само собой разумеется», – сказал коуч.

Ранее Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ позорно проиграл «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира.

Luis Enquire adds: “I had seen Maresca. I saw he had pushed others and we had to separate all the players and I do not know where that pressure came from. But this is a situation we must all avoid, that goes without saying." https://t.co/Au7FPJLsme