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  4. Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 09:04 | Обновлено 14 июля 2025, 09:13
2405
0

Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ

Тренер заявил, что разнимал футболистов

14 июля 2025, 09:04 | Обновлено 14 июля 2025, 09:13
2405
0
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике объяснил, зачем полез в драку после окончания финального матча клубного чемпионата мира, где его команда разгромно проиграла лондонскому «Челси» (0:3).

«Мои намерения были четкими. Я подбежал, чтобы разнять игроков. Я не хотел, чтобы ситуация усугубилась.

Я видел Мареску. Я видел, что он толкнул других, и нам пришлось разнять всех игроков, но я не знаю, откуда взялось это напряжение. Но это ситуация, которой мы все должны избегать, это само собой разумеется», – сказал коуч.

Ранее Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ позорно проиграл «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира.

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Олег Вахоцкий Источник: Бен Джейкобс
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