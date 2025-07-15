Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скандальное совершеннолетие Ямаля: искал грудастых блондинок
Другие новости
15 июля 2025, 01:25 |
409
0

ФОТО. Скандальное совершеннолетие Ямаля: искал грудастых блондинок

Ламин Ямаль устроил роскошный праздник с блондинками за десятки тысяч евро

15 июля 2025, 01:25 |
409
0
ФОТО. Скандальное совершеннолетие Ямаля: искал грудастых блондинок
Instagram. Ламин Ямаль и Клаудия Кальво

Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль с размахом отметил 18-летие на Ибице.

На вечеринке присутствовали одноклубники, знаменитости и блогеры, а также девушки, что вызвало общественный резонанс.

Испанская модель Клаудия Кальво рассказала, что ей предлагали до 20 тысяч евро за участие.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По её словам, требовались блондинки с определённой внешностью, телефоны были запрещены, место вечеринки держалось в секрете.

«Нам предложили от 10 до 20 тысяч евро за то, чтобы мы приехали. Он искал блондинок с определённым размером груди. Нам запрещалось иметь мобильные телефоны», — рассказала 25-летняя девушка.

«Если вы соглашались, за вас оплачивали всё — отель, еду, перелёт. Всё, что вы захотите, пока вы на острове. Секретность была колоссальной, а точное место вечеринки сообщали лишь за несколько часов до начала. Нам выдавали карту с деньгами, которые можно было тратить. С момента получения мы соглашались на всё, хотя не знали, чего от нас потребуют».

Всего присутствовало 12 девушек.

По теме:
Флику не нужен. Звездный немец не желает покидать Барселону
ФОТО. Бывшая звезды Баварии снялась без бюсгальтера. Огонь
ФОТО. Футболист Милана бросил беременную девушку и вернулся к бывшей
фото Ламин Ямаль lifestyle день рождения Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14 июля 2025, 08:52 1
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»

Промоутер Джошуа – о реванше Александра и Дюбуа на Уэмбли

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Футбол | 14 июля 2025, 20:32 7
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб

Хорват продолжит карьеру в «Милане»

Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 13:40
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Футбол | 15.07.2025, 00:46
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Бокс | 14.07.2025, 07:12
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
14.07.2025, 08:21 1
Футбол
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 5
Бокс
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем