ФОТО. Скандальное совершеннолетие Ямаля: искал грудастых блондинок

Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль с размахом отметил 18-летие на Ибице.

На вечеринке присутствовали одноклубники, знаменитости и блогеры, а также девушки, что вызвало общественный резонанс.

Испанская модель Клаудия Кальво рассказала, что ей предлагали до 20 тысяч евро за участие.

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По её словам, требовались блондинки с определённой внешностью, телефоны были запрещены, место вечеринки держалось в секрете.

«Нам предложили от 10 до 20 тысяч евро за то, чтобы мы приехали. Он искал блондинок с определённым размером груди. Нам запрещалось иметь мобильные телефоны», — рассказала 25-летняя девушка.

«Если вы соглашались, за вас оплачивали всё — отель, еду, перелёт. Всё, что вы захотите, пока вы на острове. Секретность была колоссальной, а точное место вечеринки сообщали лишь за несколько часов до начала. Нам выдавали карту с деньгами, которые можно было тратить. С момента получения мы соглашались на всё, хотя не знали, чего от нас потребуют».

Всего присутствовало 12 девушек.