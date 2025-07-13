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  4. Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Португалия
13 июля 2025, 14:01 |
7447
15

Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер

Украинский вратарь сменит клуб

13 июля 2025, 14:01 |
7447
15
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» выставила своего украинского вратаря Анатолия Трубина на трансфер, сообщает Record.

По информации источника, в новом сезоне тренерский штаб «орлов» решил сделать ставку на Самуэля Соареша как на основного голкипера в команде. В связи с этим украинец будет выставлен на продажу.

В «Бенфике» надеются, что после удачной игры Трубина на клубном чемпионате мира на его трансфере можно будет неплохо заработать. Решение о продаже украинского вратаря уже было принято руководством лиссабонского клуба.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Трубин в «Бенфике».

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Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Самуэл Соареш
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 15
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mazepa1967
Вони діють згідно законів ринку.Купляй дешевше і продавай дороще.Жирона також підняла значну суму на Довбику.
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+5
Павло
Відбувається те, що Трубін - доволі посередній голкіпер... 
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+5
micha(ZAKARPATTJA)
Думаю через нестабільність, і можливість тепер заробити на ньому
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+5
Chemp83
До нього були претензії на протязі всього чемпіонату .Тут справа ні в одному поганому чи класному матчі
Ответить
+2
Владислав Антонов
Ще не факт, що продадуть.
Але те, що в Бенфіці присяде на лавку - це 100%
Ответить
+2
saltim
В МЮ пусть возьмут. Не хуже Онаны точно. Чуть меньший бокопор
Ответить
+2
Brian
Думаю це логічно. Дуже не стабільний як для основного голкіпера. Ще й з\п за його ляпи платять гарну.
Ответить
+1
Artem_Ponomar
ну Трубін загалом провів гарний сезон, попит на нього повинен бути
Ответить
+1
Обсервер Влад
Трубі труба. Чого й варто було очікувати, враховуючи захмарну кількість його епік фейлів 
Ответить
+1
NM16071
Трубін не стабільний, і тому класна команда не може на нього покладатися. Він може провести кілька феєричних матчів. але так само може все запороти. 
Ответить
0
serhiy1
В Шахтар ,на родіну !
Ответить
0
Maks23
Пойдёт на повышение..🙂..вратарь топ..
Ответить
0
grifon.
В Реал
Ответить
-1
MIRRA
Як багато може змінити один невдалий матч: від героя - до л.йна....
Ответить
-2
Pop
Нікому не потрібні наші легенди, мабуть вони і не легенди а просто посередництва 
Ответить
-2
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