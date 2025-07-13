Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Украинский вратарь сменит клуб
Лиссабонская «Бенфика» выставила своего украинского вратаря Анатолия Трубина на трансфер, сообщает Record.
По информации источника, в новом сезоне тренерский штаб «орлов» решил сделать ставку на Самуэля Соареша как на основного голкипера в команде. В связи с этим украинец будет выставлен на продажу.
В «Бенфике» надеются, что после удачной игры Трубина на клубном чемпионате мира на его трансфере можно будет неплохо заработать. Решение о продаже украинского вратаря уже было принято руководством лиссабонского клуба.
Ранее стало известно, сколько зарабатывает Трубин в «Бенфике».
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