Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер

Лиссабонская «Бенфика» выставила своего украинского вратаря Анатолия Трубина на трансфер, сообщает Record.

По информации источника, в новом сезоне тренерский штаб «орлов» решил сделать ставку на Самуэля Соареша как на основного голкипера в команде. В связи с этим украинец будет выставлен на продажу.

В «Бенфике» надеются, что после удачной игры Трубина на клубном чемпионате мира на его трансфере можно будет неплохо заработать. Решение о продаже украинского вратаря уже было принято руководством лиссабонского клуба.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Трубин в «Бенфике».