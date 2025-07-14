ПСЖ готов продать 3 игрока ради Забарного. В списке нет Сафонова

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать 3 футболистов в летнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, в «черный список» парижан вошли французский защитник Лукас Эрнандес, корейский хавбек Ли Кан Ин и португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

Отмечается, что таким образом клуб хочет заработать деньги на усиление состава, в частности на подписание украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

Интересно, что в список потенциальных изгнанников «ПСЖ» не вошел российский вратарь Матвей Сафонов, условие о продаже которого Забарный поставил руководству парижан.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.