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Франция
14 июля 2025, 23:27 | Обновлено 14 июля 2025, 23:28
106
0

ПСЖ готов продать 3 игрока ради Забарного. В списке нет Сафонова

Парижский клуб может попрощаться с Лукасом Эрнандесом, Ли Кан Ином и Гонсалу Рамушем

14 июля 2025, 23:27 | Обновлено 14 июля 2025, 23:28
106
0
ПСЖ готов продать 3 игрока ради Забарного. В списке нет Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать 3 футболистов в летнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, в «черный список» парижан вошли французский защитник Лукас Эрнандес, корейский хавбек Ли Кан Ин и португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

Отмечается, что таким образом клуб хочет заработать деньги на усиление состава, в частности на подписание украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

Интересно, что в список потенциальных изгнанников «ПСЖ» не вошел российский вратарь Матвей Сафонов, условие о продаже которого Забарный поставил руководству парижан.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Ли Кан Ин Гонсалу Рамуш Лукас Эрнандес трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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