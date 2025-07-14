Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Главный тренер «Шахтера» рассказал о своем отношении к поражениям
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о своем отношении к поражениям:
«Мое стремление к победе не изменилось со времен, когда я был игроком. Я не мог терпеть поражения раньше, и я не могу терпеть их сейчас, когда стал тренером. Я работал со многими тренерами на протяжении своей карьеры и научился разному от каждого из них. Я стараюсь объединить все это с собственным видением, чтобы создать свой собственный стиль, который я называю стилем Арды Турана.
Футбол сейчас стремительно развивается. Динамика игры иногда требует разных подходов к каждому матчу. Именно поэтому гибкость и адаптивность чрезвычайно важны. Конечно, у меня есть основные футбольные принципы, которые я стараюсь совершенствовать, но я также стремлюсь идти в ногу с эволюцией игры».
Ранее Арда Туран поделился планами на будущее.
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