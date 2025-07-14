Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

15 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Корвинул из Румынии.

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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом из Литвы или Хамрун Спартанс из Мальты (2:0 в первой игре).

Динамо – Корвинул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен вскоре