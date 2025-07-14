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Товарищеские матчи
Динамо Киев
15.07.2025 18:00 - : -
Корвинул
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 05:59 |
131
0

Динамо – Корвинул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

14 июля 2025, 05:59 |
131
0
Динамо – Корвинул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

15 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Корвинул из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом из Литвы или Хамрун Спартанс из Мальты (2:0 в первой игре).

Динамо – Корвинул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен вскоре

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Корвинул
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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