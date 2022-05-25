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  4. Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Англия
25 мая 2022, 11:24 | Обновлено 25 мая 2022, 11:27
2800
1

Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk

Вингера впечатлила поддержка Украины со стороны руководства этой страны

25 мая 2022, 11:24 | Обновлено 25 мая 2022, 11:27
2800
1
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко, у которого истек срок действия контрактных обязательств с английским «Вест Хэмом», хочет продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В настоящий момент агент игрока Вадим Шаблий по поручению своего клиента подыскивает для Ярмоленко варианты именно в Турции.

Утверждается, что решение продолжить карьеру в турецкой Суперлиге вингер принял из-за позиции Турции во время российско-украинской войны и помощи со стороны этого государства в адрес Украины.

Ранее в различное время Ярмоленко сватали в ряд турецких клубов – «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор».

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Источник CNN Turk
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Тарас Чубак
Якщо правда, то авжеж шкода проте грати ще зможе довго, та і рівень футболу не найгірший 
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