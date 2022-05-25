Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Вингера впечатлила поддержка Украины со стороны руководства этой страны
32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко, у которого истек срок действия контрактных обязательств с английским «Вест Хэмом», хочет продолжить карьеру в чемпионате Турции.
В настоящий момент агент игрока Вадим Шаблий по поручению своего клиента подыскивает для Ярмоленко варианты именно в Турции.
Утверждается, что решение продолжить карьеру в турецкой Суперлиге вингер принял из-за позиции Турции во время российско-украинской войны и помощи со стороны этого государства в адрес Украины.
Ранее в различное время Ярмоленко сватали в ряд турецких клубов – «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор».
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