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Major League Soccer
13 июля 2025, 09:35 | Обновлено 13 июля 2025, 09:45
926
0

Месси приблизился к Пеле по забитым со штрафных. Но до лидера еще далеко

13 июля в матче Интер Майами и Нэшвилла Лионель положил 69-й гол со штрафного удара

13 июля 2025, 09:35 | Обновлено 13 июля 2025, 09:45
926
0
Месси приблизился к Пеле по забитым со штрафных. Но до лидера еще далеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

13 июля легендарный аргентинец Лионель Месси оформил дубль за Интер Майами в матче MLS против Нэшвилла (2:1) и принес своей команде победу.

Первый гол на 17-й минуте встречи Лео забил прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал 69-м в карьере Месси со штрафных.

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По этому показателю Лионель является третьим лучшим футболистом в истории. Выше него находятся два бразильца – Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).

У вечного соперника Месси Криштиану Роналду 64 забитых мяча со штрафных. Португалец идет на седьмом месте.

Футболисты, у которых наибольшее количество голов со штрафных ударов:

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Лионель Месси Пеле Жуниньо Пернамбукано Криштиану Роналду статистика Интер Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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