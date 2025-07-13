Месси приблизился к Пеле по забитым со штрафных. Но до лидера еще далеко
13 июля в матче Интер Майами и Нэшвилла Лионель положил 69-й гол со штрафного удара
13 июля легендарный аргентинец Лионель Месси оформил дубль за Интер Майами в матче MLS против Нэшвилла (2:1) и принес своей команде победу.
Первый гол на 17-й минуте встречи Лео забил прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал 69-м в карьере Месси со штрафных.
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По этому показателю Лионель является третьим лучшим футболистом в истории. Выше него находятся два бразильца – Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).
У вечного соперника Месси Криштиану Роналду 64 забитых мяча со штрафных. Португалец идет на седьмом месте.
Футболисты, у которых наибольшее количество голов со штрафных ударов:
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